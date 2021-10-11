После поражения на выборах партия Меркель полностью переизберет руководство

После поражения на выборах в Германии партия канцлера Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» проведет перевыборы правления.
Об этом сообщил генсек партии Пауль Земяк, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он рассказал, что президиум и правление ХДС единогласно приняли решение о проведении перевыборов федерального правления партии. Соответствующие выборы проведут на съезде.
Земяк отметил, что дату съезда определят на встрече глав районных ячеек партии 30 октября. Он также отметил, что после поражения на выборах будет проведен «жесткий» анализ ошибок.
- В Германии обнародовали официальные результаты голосования на парламентских выборах — победу одержала Социально-демократическая партия (СДПГ) и ее представитель Олаф Шольц — 25,7% голосов или 206 мест. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Армином Лашетом набрал 24,1% — 196 мест. Шольц уже заявил, что не планирует создавать коалицию с партией Меркель — блоком ХДС/ХСС.
- Также в парламенте будут партия «Союз-90/Зеленые», «Свободная демократическая партия» (СвДП), «Альтернатива для Германии» и «Левая партия».