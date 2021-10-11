Правоохранители задержали киевлянина, который вербовал украинцев для участия в войне в Сирии

Правоохранители разоблачили жителя Киева на вербовке украинцев для участия в боевых действиях в Сирии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Мужчина организовал схему вместе с двумя подельниками. С февраля 2020 по март 2021 группа подыскивала лиц среди спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев, участвовавших в АТО, или тех, кто имел любой другой боевой опыт обращения с оружием. За участие в вооруженном конфликте на территории Сирии наемникам обещали вознаграждение в $5 тысяч в месяц, в зависимости от уровня их боевой подготовки.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и флеш-носители. Всем трем объявлено о подозрении и избрана мера пресечения — содержание под стражей.