Opendatabot будет автоматически сообщать пользователям о состоянии их судебных дел

Компания Opendatabot 11 октября запустила новый сервис — он будет информировать пользователей о судебных делах с их участием, а также об отклоненных исках. Сообщение будут отправлять в приложении сервиса или через чат-бота в Viber и Telegram.

Об этом говорится на сайте Opendatabot.

Чтобы получить уведомления о своем судебном заседании в Opendatabot, необходимо отправить боту в Viber или Telegram свое ФИО или номер дела, которое хотите отслеживать. Также необходимо подписаться на обновления судебного дела.

После этого сервис будет информировать пользователя о всех дальнейших изменениях в судебном деле: «назначено заседание», «принято решение», «апелляция» и пр.

Каждый день в Украине в суд поступает почти 10 тысяч исковых заявлений. До этого в Украине об открытии производства или отклонении иска граждане узнавали только по почте, когда им приходила повестка в суд. Opendatabot отмечает, что из-за недостатка финансирования на отправку корреспонденции, некоторые суды вообще не присылают информацию о судебных делах.