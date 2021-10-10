В Дубае полиция изъяла 500 килограммов кокаина стоимостью более 136 миллионов долларов

Полиция в Дубае в рамках операции «Скорпион» раскрыла попытку контрабанды и изъяла 500 килограммов кокаина.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 10 октября.

Как отмечается, стоимость изъятых наркотиков на черном рынке превышает 136 миллионов долларов, что, по словам правоохранителей, является крупнейшей в регионе изъятой партией.

Наркотики были спрятаны под обшивкой грузового контейнера, прибывшего в морской порт.

Также в полиции рассказали, что длительное время наблюдали за человеком, который перевозил контейнер на склад в другом эмирате. Затем этого мужчину заметили при покупке электроинструментов, в частности угловых шлифовальных машин, которые, по данным полиции, он планировал использовать для доступа к наркотикам.

Правоохранители провели обыск на складе и поймали мужчину на горячем, наркотики были изъяты.

Сейчас вероятный посредник в международном преступном синдикате арестован.