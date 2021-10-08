Умер один из создателей iForum, первопроходец среди украинских IT-предпринимателей Алексей Мась

В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась.

Как сообщил его брат Виктор на своей странице в Facebook, это произошло 6 октября. Причиной смерти он назвал болезнь.

Алексею Масю было 47 лет.

Отметим, Алексей Мась в начале 1999 года (вместе с Русланом Дмитраковичем) создал и запустил «Украинскую баннерную сеть», он также был основателем популярного украинского файлообменника Infostore, создал сервис Mail.ua, который позже был продан Mail.ru, а также стал одним из создателей крупнейшего украинского IT-форума iForum.

Алексей занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании «Киевстар», а в 2019 году запустил проект «Крафтовые соцсети».