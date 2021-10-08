«Слуги» начали выходить из фракционного чата после слива сообщения Третьяковой о смерти нардепа Полякова

Нардепы из фракции «Слуга народа» начали покидать фракционный чат после слива сообщения Галины Третьяковой. Она прокомментировала смерть другого нардепа Антона Полякова словами «одним врагом меньше».

Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко на брифинге.

«Депутаты после этого вышли [из чата]. После того, как стало понятно, что в этот чат можно заходить как в кулуары и он потерял вообще свое значение для общения коллег. Потому что я могу — вот там сейчас мои коллеги у окна — я могу сейчас с ними поперекрикиваться, вы это все запишете и это, в принципе, сейчас так выглядит «официальный чат фракции», — пояснил он.