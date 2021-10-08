Великобритания признала украинские сертификаты о вакцинации. Теперь привитые украинцы могут въехать без карантина

Правительство Великобритании с 11 октября признает украинские сертификаты о вакцинации. Это позволит украинцам въезжать без обязательного карантина.

Об этом пишет пресс-служба британского правительства.

«Украина будет внесена в этот перечень стран и территорий с утвержденным подтверждением вакцинации в 04:00 понедельника, 11 октября. Если вы прибыли в Англию до этой даты, то должны соблюдать правила для людей, которые еще не полностью вакцинированы. Если вы прибудете после этого, то сможете воспользоваться сертификатом, чтобы подтвердить свой статус вакцинации», — говорится в сообщении.

Великобритания признает вакцинацию препаратами от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson. В то же время Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют право установить собственные ограничения.