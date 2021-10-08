Прокуратура назвала предварительную причину смерти нардепа Полякова

Правоохранители назвали предварительную причину смерти народного депутата Антона Полякова — острая коронарная недостаточность, ишемическая болезнь сердца.
Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева.
«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — отметили в прокуратуре.
Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.
- 33-летний Антон Поляков был главой подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики.
- Он попал в Верховную Раду от партии «Слуга народа», но пробыл там недолго. 15 ноября 2019 года его и Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа». Официальная причина — они не голосовали за законопроекты, по которым было общее решение фракции (например, за «антиколомойский»).
- В декабре 2019 года Поляков вышел из партии «Слуга народа». В Верховной Раде он присоединился к депутатской группе «За будущее».