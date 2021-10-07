В Голливуде на Аллее славы открыли звезду Дэниэла Крейга

В США, в штате Калифорния на Голливудской аллее славы открыли звезду в честь актера Дэниела Крейга, известного по роли Джеймса Бонда. Он стал 2 704-й знаменитостью, которой открыли там памятный знак.

Об этом сообщает BBC.

Звезду открыли 6 октября у Голливудского бульвара 7007 — в честь кодового номера Бонда. Всего в нескольких метрах от него находится звезда предшественника Крейга в роли Бонда — сэра Роджера Мура.

Перед открытием звезды Крейг сказал продюсерам: «Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, я благодарю вас от всего сердца, без вас меня бы не было здесь сегодня — спасибо за эти прекрасные слова. Спасибо Рами за эти прекрасные слова. Я никогда не думал, что я это скажу, но для меня абсолютная честь ходить по Голливуду. Если счастье измеряется компанией, которую мы составляем, то то, что я стою на этом тротуаре, окруженный всеми этими легендами, делает меня очень, очень, очень счастливым человеком. Так что большое вам спасибо».