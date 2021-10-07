В Голливуде на Аллее славы открыли звезду Дэниэла Крейга

В США, в штате Калифорния на Голливудской аллее славы открыли звезду в честь актера Дэниела Крейга, известного по роли Джеймса Бонда. Он стал 2 704-й знаменитостью, которой открыли там памятный знак.
Об этом сообщает BBC.
Звезду открыли 6 октября у Голливудского бульвара 7007 — в честь кодового номера Бонда. Всего в нескольких метрах от него находится звезда предшественника Крейга в роли Бонда — сэра Роджера Мура.
Перед открытием звезды Крейг сказал продюсерам: «Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, я благодарю вас от всего сердца, без вас меня бы не было здесь сегодня — спасибо за эти прекрасные слова. Спасибо Рами за эти прекрасные слова. Я никогда не думал, что я это скажу, но для меня абсолютная честь ходить по Голливуду. Если счастье измеряется компанией, которую мы составляем, то то, что я стою на этом тротуаре, окруженный всеми этими легендами, делает меня очень, очень, очень счастливым человеком. Так что большое вам спасибо».
Звезды на Аллее славы ежегодно присуждает Голливудская торговая палата на основании сотен заявок. Получатели также платят спонсорский взнос в размере $50 тысяч — за эти средства оплачивают создание, установку звезды и обслуживание достопримечательности.
- «Не время умирать» — это 25-лента «бондианы» и последняя, в которой сыграл Дэниел Крейг. Актер играл роль агента 007 15 лет — со времен своего дебюта в «Казино «Рояль». Лента уже побила рекорд кассовых сборов в Великобритании — более $28 миллионов. Перед премьерой Крейгу присвоили звание «почетного коммандера» Королевских ВМС за роль Джеймса Бонда.