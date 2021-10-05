Фильм «Не время умирать» побил рекорд кассовых сборов в Великобритании

Пятый и последний фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» превзошел все ожидания по международным кассовым сборам и установил рекорд, пишет The Guardian.

Лента Дэниэла Крейга собрала в Великобритании самые высокие кассовые сборы за первые выходные проката — 21 млн фунтов стерлингов. Это больше, чем собрали две предыдущие части фильма о приключениях агента 007:

«Скайфолл» — 20,2 млн фунтов стерлингов;

«Спектр» — 19,8 млн фунтов стерлингов.

Эти фильмы занимают второе и третье места в списке самых кассовых фильмов в Великобритании.

Отметим, что сначала премьеру планировали на апрель 2020 года, но из-за пандемии отложили на ноябрь 2020 года, затем на апрель 2021 года и, наконец, в сентябре таки состоялась мировая премьера картины.

«Не время умирать» стал первым голливудским блокбастером, собравшим 100 млн долларов на международном рынке, не считая китайский кинорынок. Согласно Deadline, фильм должен заработать в международном прокате примерно 113 млн долларов в первые выходные.

«Не время умирать» дебютирует в США и Канаде 8 октября и в Китае 29 октября, после чего кассовые сборы ленты должны значительно увеличиться.