Армия США испытает «умные» прицелы для стрелкового оружия. Они помогут уничтожать дроны

Корпус морской пехоты США и Военно-морские силы заключили контракт с израильской Smart Shooter на поставку «умных» прицелов Smash 2000 для стрелкового оружия. Партия прицелов (количество не разглашается) прибудет уже этой осенью.

Об этом сообщают The Drive и Defence Blog.

Прицел Smash 2000 — это система автоматического обнаружения цели. Она подсвечивает и берет на сопровождение цель, а также предсказывает точку попадания пули на дистанции до 300 метров с учетом баллистических характеристик оружия. По сути, прицел дает гарантию попадания. Он подходит к целому ряду автоматического стрелкового оружия — от автоматов M4 и винтовок AR-15 до снайперских M110.

Smart Shooter

Прицел весом в 1,2 килограмма оснащен литий-ионным аккумулятором, которого хватает на 3,6 тысячи выстрелов, коллиматорным индикатором (точечным прицелом) и системой ночного видения с выводом изображения на экран.

Военные США не указывают, как именно будут тестировать прицелы, но издания пишут, что их будут применять и для уничтожения дронов.

На сайте Smart Shooter указано, что прицелы могут применятся против дронов, а также подходят к автоматическим модулям.

SMASH HOPPER Smart Shooter

Американские военные интересуются «умными» прицелами Smart Shooter не впервые. В марте Пентагон заключил контракт на разработку и поставку «умного» прицела IWOO. Его получат Силы специальных операций США.