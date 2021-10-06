Папа Франциск заявил, что ему «стыдно» за насилие над тысячами детей в католической церкви Франции

Папа Франциск заявил, что ему стыдно за факты сексуального насилия над тысячами детей в католической церкви Франции, которые стали известны благодаря отчету, опубликованному накануне.

Об этом пишет Barrons.

«Я хочу выразить жертвам мою печаль и боль из-за травмы, которую они перенесли. А также мой стыд, наш стыд за столь долгую неспособность Церкви оказать внимание заботе них», — сказал понтифик.

Франциск призвал духовенство продолжать работать над тем, чтобы такие ситуации «не повторялись», предложив свою поддержку французским священникам, чтобы они выдержали «тяжелое испытание». Также он призвал французских католиков «взять на себя ответственность за то, чтобы Церковь была безопасным домом для всех».