«Декларативная статья». Юристы опровергли позицию ОП, что реформа СБУ не угрожает персональным данным граждан

Юрист, координатор инициативы «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук опровергла слова представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского о том, что законопроект о СБУ не предусматривает самовольный сбор спецслужбой персональной информации граждан.

Об этом Матвийчук написала в Facebook.

«Во-первых, в статье 14 не упоминается закон о защите персональных данных, как это утверждает Вениславский. Во-вторых, даже если бы упоминался, это не решает проблему, поскольку статья 14 абсолютно декларативная. Она как мантра — перечисляет Конституцию и другие законы и кодексы, но не содержит никаких гарантий для защиты частной информации», — написала юрист.

Кроме того, она еще раз обратила внимание на статьи 3, 4 и 13 законопроекта. По словам Матвийчук, они свидетельствуют о том, что «частной информации больше не существует», а СБУ может требовать доступ к любой информации без решения суда.

«Второе. Вся информация операторов и провайдеров телекоммуникаций будет выдаваться СБУ без решения суда. Третье. Это прямо противоречит Конституции Украины, которая гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции и предусматривает исключения только на основании решения суда», — пишет Матвийчук.

Также она заявляет, что законопроект обязывает операторов телекоммуникаций устанавливать специальное оборудование, которое предоставит полный постоянный доступ СБУ к данным пользователей в режиме реального времени, а также возможность блокировать отдельные ресурсы в интернете.

«Это ничто иное, как прообраз системы СОРМ, которая помогает поддерживать авторитарный режим в Российской Федерации. Похожая система действует и в Беларуси, только ею занимается отдельное управление при президенте, а не КГБ Беларуси», — настаивает юрист.

После критики со стороны юристов 5 октября в комментарии «Бабелю» соавтор законопроекта о СБУ, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский возразил, что новый закон даст возможность требовать доступ к информации мобильных операторов и интернет-провайдеров без решения суда.

«Мы специально дополнили законопроект статьей 14 о том, что Служба безопасности должна руководствоваться законом о защите персональных данных, Уголовно-процессуальным законодательством и так далее», — сообщил Вениславский.

Он добавил, что в соответствии с проектом закона, СБУ сможет получать доступ к автоматизированным информационным системам, данным мобильных операторов и так далее только по решению суда, как и другие правоохранительные органы.