Суд в Италии отложил решение об экстрадиции лидера каталонских сепаратистов в Испанию

Суд на итальянском острове Сардиния решил пока отложить рассмотрение решения об экстрадиции лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона в Испанию.
Об этом пишет The Guardian.
Судья решил, что сначала нужно дождаться решения Европейского суда по депутатскому иммунитету Пучдемона, поскольку он является депутатом Европарламента.
В то же время, на период рассмотрения этого дела Пучдемон имеет право свободно передвигаться по Евросоюзу.
Пучдемон прибыл на Сардинию, чтобы принять участие в фольклорном празднике каталонской культуры. Там его задержали на основании международного ордера, выписанного испанскими властями. Но в тот же день его выпустили из-под стражи.
В июле Суд ЕС в Люксембурге отказал в восстановлении депутатской неприкосновенности Пучдемону и его соратникам Антони Комину и Кларе Понсати, выступающим за независимость Каталонии от Испании. В 2019 году все трое были избраны в парламент ЕС. Однако они не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствовала Испания. Мадрид не первый год добивается экстрадиции Пучдемона и его соратников. Однако из-за парламентского иммунитета власти Бельгии (куда бежали Пучдемон и Комин) и Шотландии (где находится Понсати) не могли дать ход запросам испанской стороны.
- Пучдемон возглавлял правительство Каталонии во время проведения там незаконного референдума о независимости 2017 года. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебная власть Испании добивается его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и в растрате бюджетных средств.
- Референдум о независимости Каталонии местные власти провели 1 октября 2017 года. Тогда за независимость проголосовали 90,18% жителей региона (2,04 миллиона человек), против высказались 7,83% (177 тысяч). Но официальный Мадрид результаты не признал и назвал референдум незаконным. Поэтому против тогдашней власти Каталонии возбудили уголовные дела — за растрату бюджетных средств. Некоторых членов местного правительства посадили за решетку, другие бежали из страны и скрываются в других странах ЕС.