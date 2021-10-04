Бюст Джорджа Флойда в Нью-Йорке вновь облили краской

Скульптуру афроамериканца Джорджа Флойда, убийство которого полицейским в 2020 году вызвало волну протестов в США, повредили сразу после повторного открытия в одном из районов Нью-Йорка.

Об этом сообщает Washington Post.

Бюст Флойда — это одна из статуй организации Confront Art. Она сотрудничает с художниками, произведения которых привлекают внимание к проблеме социальной несправедливости. Скульптуры перевозят на различные локации, одна из которых — Юнион-сквер в Нью-Йорке, где в воскресенье, 3 октября, и произошел инцидент.

Неизвестный мужчина повредил бюст Флойда через несколько часов после его открытия. Он размешал краску и вылил ее на статую, после чего уехал на скейте.

Washington Post отмечает, что статую Флойда обливают краской уже не впервые. 24 июля, через пять дней после показа бюста в другом районе Нью-Йорка — Бруклине, скульптуру пометили черной краской и белым логотипом расистского сообщества.

Художник Крис Карнабучи, который создал статую, не удивлен. «Вандализм любого рода — это не продуктивный или содержательный поступок. Он напоминает нам, что нас ждет долгий путь, и мы никогда не прекратим борьбы», — сказал он.