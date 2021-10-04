В Индонезии открыли музей, который полностью сделан из пластика

В Индонезии экологи создали музей под открытым небом, который полностью сделан из пластика. Цель — убедить людей пересмотреть свои привычки и отказаться от одноразовых пакетов и бутылок.

Об этом сообщает Reuters.

Музей находится в городе Гресик. Его создавали три месяца, для этого понадобилось более 10 тысяч пластиковых отходов: бутылок, пакетов и соломинок, которые собрали на загрязненных реках и на пляжах.

Центральным элементом музея стала статуя под названием «Дэви Шри» — это богиня процветания, ее длинная юбка сделана из одноразовых пластиковых предметов домашнего обихода.

«Мы хотим дать людям информацию, чтобы остановить использование одноразового пластика. Эти пластмассы очень трудно перерабатывать. Начиная с сегодняшнего дня мы должны прекратить потребление одноразового пластика, потому что он загрязняет наш океан, который также является нашим источником пищи», — сказал основатель музея Приги Арисанди.

Проблема пластмасс особенно остро стоит в Индонезии, которая занимает второе место после Китая по количеству пластмасс, попадающих в моря. Вместе с Филиппинами и Вьетнамом на эти четыре страны приходится более половины мирового пластика.