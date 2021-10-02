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В столице стартовал Марш за Киев. Несколько тысяч участников выдвинули власти пять требований

Автор:
Олег Панфилович
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В столице начался Марш за Киев, цель которого — привлечь внимание к положению дел в городе.

В акции участвуют несколько тысяч человек. Его организаторами выступили более 40 общественных объединений. Колонны участников пройдут от площади Конституции через Офис президента к Киевской горгосадминистрации.

Участники митинга выдвигают пять требований к власти:

  • остановить «насилие застройщиков» над городом;
  • разработать полностью новый Генплан и отказаться от проекта застройщиков;
  • провести реформу транспорта и мобильности;
  • вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;
  • обеспечить чистый воздух и воду.

«Наше главное требование — комфортный город для всех! Нас не слышат по отдельности, поэтому мы объединились. Теперь наш голос будет звучать мощно и жестко», — заявили организаторы.

  • 30 сентября мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности руководителя коммунального предприятия «Институт Генплана г. Киева» Сергея Броневицкого из-за задержки с подготовкой проекта Генплана.