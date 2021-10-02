В столице стартовал Марш за Киев. Несколько тысяч участников выдвинули власти пять требований

В столице начался Марш за Киев, цель которого — привлечь внимание к положению дел в городе.

В акции участвуют несколько тысяч человек. Его организаторами выступили более 40 общественных объединений. Колонны участников пройдут от площади Конституции через Офис президента к Киевской горгосадминистрации.

Участники митинга выдвигают пять требований к власти:

остановить «насилие застройщиков» над городом;

разработать полностью новый Генплан и отказаться от проекта застройщиков;

провести реформу транспорта и мобильности;

вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;

обеспечить чистый воздух и воду.

«Наше главное требование — комфортный город для всех! Нас не слышат по отдельности, поэтому мы объединились. Теперь наш голос будет звучать мощно и жестко», — заявили организаторы.