В столице стартовал Марш за Киев. Несколько тысяч участников выдвинули власти пять требований

В столице начался Марш за Киев, цель которого — привлечь внимание к положению дел в городе.
В акции участвуют несколько тысяч человек. Его организаторами выступили более 40 общественных объединений. Колонны участников пройдут от площади Конституции через Офис президента к Киевской горгосадминистрации.
Участники митинга выдвигают пять требований к власти:
- остановить «насилие застройщиков» над городом;
- разработать полностью новый Генплан и отказаться от проекта застройщиков;
- провести реформу транспорта и мобильности;
- вернуть самоуправление и районные советы в уменьшенных районах;
- обеспечить чистый воздух и воду.
«Наше главное требование — комфортный город для всех! Нас не слышат по отдельности, поэтому мы объединились. Теперь наш голос будет звучать мощно и жестко», — заявили организаторы.
- 30 сентября мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности руководителя коммунального предприятия «Институт Генплана г. Киева» Сергея Броневицкого из-за задержки с подготовкой проекта Генплана.