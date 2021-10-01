Скарлетт Йоханссон и Disney уладили конфликт по поводу гонорара актрисы в фильме «Черная вдова»

Актриса Скарлетт Йоханссон и Walt Disney Co. уладили конфликт по поводу гонорара актрисы за роль «Черной вдовы» в одноименном фильме студии Marvel.

Впрочем, условия сделки не разглашаются, даже несмотря на то, что обе стороны довольны ими, пишет Bloomberg.

«Я счастлива, что мы уладили наши разногласия», — заявила актриса и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

В Disney также довольны договоренностью с Йоханссон.

«Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и надеемся на совместную работу над рядом будущих проектов, в частности «Башней ужаса», — заявил глава Disney Studios Алан Бергман.