Актриса Йоханссон судится с Disney из-за одновременного показ фильма «Черная вдова» в кинотеатрах и на стриминге

Актриса Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney за одновременную премьеру фильма «Черная вдова» в кинотеатрах и на собственном стриминговом сервисе Disney +.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Йоханссон утверждает, что контракт предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Disney считает претензии необоснованными, поскольку актриса получила дополнительные средства, кроме уже выплаченных более чем $20 миллионов.

Отмечается, что значительную часть гонорара актрисы составляет процент выручки от продажи билетов в кинотеатрах. «Disney намеренно заставила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее соглашения с Marvel», — говорится в иске.

«Черная вдова» — американский фильм, основанный на комиксах издательства Marvel Comics о супергероине Черной вдове. Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль в картине, вышедшей в прокат 9 июля и собравшей уже более $300 миллионов.