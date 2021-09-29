Анонсирован выпуск неизданного альбома Дэвида Боуи. Его записали 20 лет назад

В Великобритании анонсировали выпуск альбом Дэвида Боуи, который был записан еще в 2000 году.

Об этом пишет The Guardian.

Пластинку под названием Toy («Игрушка») записали в США, в нее, кроме новых песен, должны были войти перезаписанные версии малоизвестных ранних треков певца. В 2001 году альбом остался невыпущенным из-за конфликта со звукозаписывающей студией.

На сайте музыканта уже можно оформить предзаказ на альбом. Официальный релиз состоится 26 ноября, а расширенная версия выйдет 7 января. Кроме того, радиоверсия трека “Youʼve Got a Habit of Leaving” из Toy доступна на стриминговых сервисах.