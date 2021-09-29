Польша хочет возобновить железнодорожное сообщение с Украиной с 1 октября

С 1 октября Польша хочет снять запрет на железнодорожное сообщение с Украиной, который ввели в связи с ограничениями во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает iPoland со ссылкой на проект распоряжения польского правительства от 28 сентября.

Движение поездов между Украиной и Польшей прекратили 15 марта 2020 года из-за введеных мер по предотвращению распространения коронавируса. Восстановление железнодорожного сообщения планировали на начало июня 2021, но несколько раз переносили на более поздние даты.

Из Украины в Польшу курсировали пять составов: два скоростных поезда Киев — Перемышль, Одесса — Перемышль, Киев — Варшава, Львов — Вроцлав и беспересадочные вагоны Киев — Вроцлав.

В проекте постановления запрет железнодорожного сообщения действует только между Польшей и Беларусью. Документ должно подписать польское правительство.

Руководитель по коммуникациям компании «Укрзалізниця» Александр Шевченко сообщил РБК-Украина, что консультации с Польшей по поводу возобновления сообщения еще продолжаются.

«Ничего нового пока, 30 сентября очередное совещание с польской стороной», — сказал он.