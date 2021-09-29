ВОЗ обвинила своих сотрудников в сексуальном насилии во время борьбы с лихорадкой Эбола в Конго. Пострадали по меньшей мере 75 человек

Всемирная организация здравоохранения обвинила своих сотрудников в сексуальном насилии во время борьбы с лихорадкой Эбола в Конго.

Об этом говорится в отчете специальной комиссии ВОЗ.

Согласно данным, жертвами насилия со стороны сотрудников ВОЗ стали по меньшей мере 75 человек, из них 63 женщины и 12 мужчин. Там отмечают, что пострадавших может быть и больше.

Их спаивали алкоголем и тайно забирали в больницу, где заставляли оказывать интимные услуги. За это местным обещали работу или же, наоборот, угрожали увольнением. По меньшей мере 29 женщин забеременели после насилия, большинство из них затем были вынуждены сделать аборт.

По данным расследования, к насилию были причастны 83 человека, из которых 21 сотрудничал с ВОЗ. Но количество как жертв, так и подозреваемых может быть больше.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус официально извинился за случаи сексуального насилия в Конго и отметил, что всем виновным будет запрещено работать в организации. Сейчас уволили уже четырех сотрудников. Еще двух отправили в отпуск до завершения расследования.