В Лондоне открылся официальный магазин рок-группы Queen

В Лондоне открылся официальный магазин легендарной рок-группы Queen.

Об этом пишет Reuters.

Магазин открылся в честь приближающегося 50-летия группы, он расположен в центральной части британской столицы. Заведение получило название Queen The Greatest. До января он будет декорирован в честь музыкантов.

Ассортимент магазина включает товары и бренды американской компанииBravado Universal Music Group: толстовки, носки, кружи и пазлы, посвященные Queen, а также гитары, подписанные гитаристом группы Брайаном Мэем.

Сообщается, что магазин разделен на зоны, посвященные разным периодам существования группы начиная с 1970-х годов. В разделе 1980-х годов выставлены записи живых выступлений и гастролей группы, в отделе 1990-х — альбомы коллектива.

Посетители также смогут приобрести специальные футболки с солистом группы Фредди Меркьюри. Доходы от продаж передадут The Mercury Phoenix Trust — благотворительной организации по борьбе со СПИДом, основанной участниками группы в память о певце.