В Лондоне открылся официальный магазин рок-группы Queen

В Лондоне открылся официальный магазин легендарной рок-группы Queen.
Об этом пишет Reuters.
Магазин открылся в честь приближающегося 50-летия группы, он расположен в центральной части британской столицы. Заведение получило название Queen The Greatest. До января он будет декорирован в честь музыкантов.
Ассортимент магазина включает товары и бренды американской компанииBravado Universal Music Group: толстовки, носки, кружи и пазлы, посвященные Queen, а также гитары, подписанные гитаристом группы Брайаном Мэем.
Сообщается, что магазин разделен на зоны, посвященные разным периодам существования группы начиная с 1970-х годов. В разделе 1980-х годов выставлены записи живых выступлений и гастролей группы, в отделе 1990-х — альбомы коллектива.
Посетители также смогут приобрести специальные футболки с солистом группы Фредди Меркьюри. Доходы от продаж передадут The Mercury Phoenix Trust — благотворительной организации по борьбе со СПИДом, основанной участниками группы в память о певце.
- Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй совместно с главой парфюмерного бренда Xerjoff Серджио Момо выпустил духи с ароматом сандалового дерева и барсука. Аромат получил название Save Me, в честь хита группы 1980 года.
- Перед этим британская Mackenzie & Son подписала контракт на миллион фунтов стерлингов с американской компанией Bravado на изготовление и продажу бюстов лидера группы Queen Фредди Меркьюри.