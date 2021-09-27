Университет в Канаде ввел в учебную программу предмет об исполнителях The Weeknd и Дрейке

В канадском университете Райерсон разработали предмет, посвященный творчеству музыкальных исполнителей Дрейка и The Weeknd, которые родились в Торонто.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз университета.
Предмет называется «Деконструкция Дрейка и The Weeknd» и станет доступным для студентов в зимнем семестре, который начнется 22 января 2022.
«Пришло время признать и канонизировать наши канадские рэп- и R&B-иконы. Для студентов и историков крайне важно исследовать музыкальную сцену Торонто, которая «родила» Дрейка и The Weeknd и создала им условия для мегапопулярности», — рассказал профессор Далтон Хиггинс, который разработал учебную программу и будет преподавать предмет.
Изучать творчество Дрейка и The Weeknd студенты смогут в качестве одного из предметов «первой междисциплинарной программы профессионального музыкального бакалавриата».
Как отмечает CNN, Хиггинс читал лекции о музыке темнокожих в нескольких университетах и написал шесть книг на эту тему. По его словам, одна из целей предмета — тщательный анализ лирики обоих исполнителей.
«Люди забывают, что Дрейк — действительно замечательный писатель. В своих рифмах он использует различные литературные приемы, например метафоры, ямбический пентаметр, сравнения, поэтому мы разберем его лирику и узнаем, каким образом он пишет тексты», — добавил он.
Во время занятий студенты также будут исследовать предпринимательскую сторону становления обоих артистов, которые, по словам Хиггинса, должны быть «сильными бизнесменами, чтобы добиться успеха со скромным корнями».
- Дрейк, настоящее имя которого — Обри Грэм, восемь раз достигал первой позиции в чарте Billboard 100, шесть раз получал первое место в британском топе UK Number 1 и выиграл четыре премии «Грэмми».
- Эйбел Макконен Тесфае, выступающий под псевдонимом The Weeknd, — канадский певец эфиопского происхождения, активист. В апреле 2021 он пожертвовал миллион долларов на помощь Эфиопии через Всемирную продовольственную программу ООН.
- The Weeknd активно высказывается на тему музыкальной индустрии. Он бойкотирует «Грэмми» и называет музыкальную премию «коррумпированнойй» из-за притеснений темнокожих артистов и женщин.