Университет в Канаде ввел в учебную программу предмет об исполнителях The Weeknd и Дрейке

В канадском университете Райерсон разработали предмет, посвященный творчеству музыкальных исполнителей Дрейка и The Weeknd, которые родились в Торонто.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз университета.

Предмет называется «Деконструкция Дрейка и The Weeknd» и станет доступным для студентов в зимнем семестре, который начнется 22 января 2022.

«Пришло время признать и канонизировать наши канадские рэп- и R&B-иконы. Для студентов и историков крайне важно исследовать музыкальную сцену Торонто, которая «родила» Дрейка и The Weeknd и создала им условия для мегапопулярности», — рассказал профессор Далтон Хиггинс, который разработал учебную программу и будет преподавать предмет.

Изучать творчество Дрейка и The Weeknd студенты смогут в качестве одного из предметов «первой междисциплинарной программы профессионального музыкального бакалавриата».

Как отмечает CNN, Хиггинс читал лекции о музыке темнокожих в нескольких университетах и написал шесть книг на эту тему. По его словам, одна из целей предмета — тщательный анализ лирики обоих исполнителей.

«Люди забывают, что Дрейк — действительно замечательный писатель. В своих рифмах он использует различные литературные приемы, например метафоры, ямбический пентаметр, сравнения, поэтому мы разберем его лирику и узнаем, каким образом он пишет тексты», — добавил он.

Во время занятий студенты также будут исследовать предпринимательскую сторону становления обоих артистов, которые, по словам Хиггинса, должны быть «сильными бизнесменами, чтобы добиться успеха со скромным корнями».