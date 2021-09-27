В Сан-Марино на референдуме проголосовали за легализацию абортов

Жители Сан-Марино поддержали на референдуме легализацию абортов. За такое решение высказались 77% принявших участие.
Об этом пишет The Associated Press.
Явка на референдуме составила 41%. Против легализации проголосовали 22,7%. Люди поддержали предложение, что женщина имеет право сделать аборт в первые 12 недель беременности. После этого периода аборт тоже можно будет сделать в случае существования угрозы для жизни женщины.
Аборты в Сан-Марино запретили еще в 1865 году. Из-за этого многие женщины ездили для этого в итальянские больницы, где узаконили аборты с 1978 года. Для того, чтобы запустить процедуру референдума местные собрали 3 тысячи подписей. Теперь парламент страны должен принять соответствующий закон.
- Верховный суд Мексики пришел к выводу, что абсолютный запрет на аборты неконституционным. Коллегия из десяти судей в Мехико единогласно постановила, что право женщин на репродуктивную свободу не должно нарушаться.
- В американском штате Техас вступил в силу закон, запрещающий аборты на сроке после шести недель беременности — «после того, как у плода начало биться сердце». Закон называют одним из самых строгих в стране.