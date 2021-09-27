В Исландии пересчитали голоса на выборах в парламент: женщины не получат большинство мест

В Исландии после повторного пересчета голосов на парламентских выборах оказалось, что в альтинге, как и раньше, будет больше мужчин.

Об этом сообщила исландская государственная телерадиокомпания RÚV.

По данным повторного пересчета, в парламент прошли 30 женщин и 33 мужчины. Ранее сообщалось о 33 женщинах и 30 мужчинах.

Национальная избирательная комиссия до сих пор не опубликовала результаты на своем сайте.

Между тем, депутаты нескольких партий требуют еще раз пересчитать голоса в ряде округов, поскольку после повторного пересчета распределение мандатов между конкретными членами партий сильно изменилось.