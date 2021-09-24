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Как интересно провести осенние каникулы — чтобы отдохнули и дети, и родители. Идеи от КМДШ

Автор:
Марина Колесниченко
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Школа КМДШ разработала несколько идей о том, как спланировать досуг учеников, выходные или осенние каникулы (до них осталось чуть больше месяца), чтоб отдохнули не только дети, но и родители.

Осенние тематические лагеря

КМДШ

КМДШ предлагает пятидневную программу с элементами социальных активностей. «Ребенок, который умеет принимать решения на основе ценностей, будет успешным», — отмечают в КМДШ. Тема осеннего кэмпа — «Секреты домашних животных».

Детям предложат узнать о самых популярных профессиях, связанных с животными, и познакомиться с социальной работой приютов. Можно будет создать игрушки или открыть для себя животных-художников. Детей познакомят с особенностями поведения кошек и собак и с разновидностями пород. Также будут вечеринки с конкурсами, сюрпризами и подарками.

  • Где: Киев и Львов.
  • Как принять участие: заполнить анкету, количество мест фиксированное.
  • А еще: закрытая охраняемая территория, трехразовое питание, сопровождение менторов.

Школа выходного дня — субботние активности

КМДШ

Профессионалы КМДШ планируют выходные киевских и львовских школьников уже девять лет. Если суббота в КМДШ — это значит, что будет новая тема, например «Космос». Вокруг нее строят все активности: опыты (интересно же создать космическое пространство в баночке), speaking club (выучить названия планет на английском), творческая мастерская (освоить специальные техники, чтобы изображать космос), спорт (квесты на космическую тему) и так далее.

  • Когда: каждую субботу.
  • Как принять участие: заполните анкету, в ближайшую субботу вы попадете на КМДШ_Weekend.
  • Бонус: можно приобрести абонемент.

Студии и кружки

КМДШ

КМДШ предлагает несколько десятков направлений разных активностей — от программирования и флорбола до профессиональной балетной студии. Занятия проходят на локациях КМДШ в специально оборудованных помещениях — конкретно под каждый вид активностей. С детьми занимаются опытные тренеры, у некоторых из них — достижения на международной арене. Записаться можно на сайте КМДШ.

КМДШ — это частная школа полного дня. С лицензией, международными достижениями и углубленным изучением английского языка. Школа уже выпустила три одиннадцатых класса. Выпускники учатся в лучших высших учебных заведениях Украины и мира. В Украине три большие школы КМДШ — две в Киеве и одна во Львове. На сайте КМДШ можно узнать, в каких условиях обучают детей, какие методики используют учителя и с какими партнерами сотрудничает школа. Онлайн можно подать заявку на поступление или просто прийти на экскурсию.

Автор:
Марина Колесниченко
Теги:
каникулы
учебный год

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