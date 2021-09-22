«Шахтер» победил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины

Донецкий «Шахтер» победил в матче за Суперкубок Украины по футболу киевское «Динамо».

Матч в Киеве завершился со счетом 3:0.

В начале матча «Динамо» имело несколько моментов. На 11 минуте после удара Владислава Супряги горняков спасла штанга, а уже через несколько минут удар от Виталия Буяльского парировал Андрей Пятов.

Но на 30 минуте именно «Шахтер» открыл счет — после удара головой от Лассины Траоре мяч от штанги залетел в ворота. Первый тайм так и закончился со счетом 1:0 в пользу горняков.

Во втором тайме «Динамо» сразу активно начало прессинговать соперника, за что и поплатилось. На 54 минуте после контратаки горняков Траоре оформил дубль.

А уже на 61 минуте «Шахтер» довел счет до разгромного. Киевляне снова пропустили контратаку и Алан Патрик забил третий мяч горняков.

«Динамо» еще имело несколько опасных моментов, но их удары летели мимо ворот Андрея Пятова. Матч так и закончился со счетом 3:0.