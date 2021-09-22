Полиция Хорватии установила личность женщины с острова Крк, потерявшую память. Помогли данные из США

Полиция Хорватии установила личность женщины, которую обнаружили на острове Крк без памяти и в состоянии полной дезориентации.

Как сообщает The Independent, история женщины привлекла много внимания из-за материалов о ней в СМИ, и полиция начала получать множество сообщений как от хорватов, так и из-за границы.

По данным полиции, 57-летнюю женщину зовут Даниэла Адамцова. Вероятно, она гражданка Словакии или прибыла оттуда. Сейчас ее гражданство устанавливается.

Хорватские СМИ сообщили, что информация, которая помогла полиции, поступила из Соединенных Штатов, где женщина жила до 2015 года, а после переехала в Ирландию.

Сейчас женщина находится в больнице в городе Риека. Ее состояние стабильно.