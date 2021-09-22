США передадут нуждающимся странам 500 млн доз вакцины Pfizer от коронавируса

США закупят еще 500 миллионов доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, чтобы передать их нуждающимся странам в рамках глобальной инициативы COVAX, возглавляемой Всемирной организацией здравоохранения. В первую очередь партия будет предназначена для стран с низким и средним уровнем доходов.

Об этом сообщают France24 и The Washington Post.

Официальные лица администрации Джо Байдена заявили, что таким образом США доведут общий объем помощи до 1,1 миллиарда доз. В июле США уже закупали 500 млн доз.

Президент Байден объявит о покупке новой партии вакцины в среду, 22 сентября, на саммите ООН. Он призовет мировых лидеров добится полной вакцинации 70% населения планеты к сентябрю следующего года.

Во вторник, 21 сентября, Байден в своем первом выступлении в ООН в качестве президента сказал делегатам, что США на сегодня вложили более $15 миллиардов в глобальную борьбу с коронавирусом и отправили более 160 млн доз в другие страны.