Зеленский договорился с Эрдоганом ускорить создание зоны свободной торговли между Украиной и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США провел встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, свободной торговли и безопасность в регионе Черного моря.

«Наши отношения становятся все более конкретными и наполняются практическими проектами», — написал президент в социальных медиа.

Как сообщает Офис президента, Зеленский поблагодарил лидера Турции за поддержку «Крымской платформы» и твердую позицию о непризнании аннексии Крыма Российской Федерацией.

Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией.

Кроме того, Эрдоган принял приглашение посетить Украину для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества.