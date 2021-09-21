Облагали «данью» предпринимателей: на коррупционной схеме разоблачили таможенников в аэропорту «Борисполь»

В международном аэропорту «Борисполь» разоблачили новую схему «крышевания» контрабанды сотрудниками таможенного поста.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Как выяснилось, причастные к махинации сотрудниками, которые систематически требовали и получали от предпринимателей взятки, прошли конкурсный отбор в «реформированной таможне».
По данным СБУ, таможенники обкладывали «данью» бизнесменов за беспрепятственное оформление товаров, которые завозили в Украину, а в случае отказа угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса. Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости.
Также отмечается, что коммерческий груз таможенники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов, поэтому за него не шли начисления в государственный бюджет — это так называемая «схема НСБ» (несопровождаемый багаж).
Правоохранители задержали одного из таможенников при получении очередного транша взятки. Всего с предпринимателя требовали $4 500.
Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся обыски на таможенном посту и дома у злоумышленников.
- В сентябре 2020 года СБУ разоблачила схему при растаможивании автомобилей на Полесской таможни, которую организовали чиновники. Она нанесла ущерб более чем 100 миллионов гривен.
- До этого подобную схему раскрыли на Львовской таможне. Там убытки составили 94 миллиона гривен.
- В сентябре 2021 года на Волынской и Ровенской таможнях правоохранители разоблачили коррупционные схемы по растаможиванию грузовиков, которые нанесли убытки государству на миллионы гривен.