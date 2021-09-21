Облагали «данью» предпринимателей: на коррупционной схеме разоблачили таможенников в аэропорту «Борисполь»

В международном аэропорту «Борисполь» разоблачили новую схему «крышевания» контрабанды сотрудниками таможенного поста.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, причастные к махинации сотрудниками, которые систематически требовали и получали от предпринимателей взятки, прошли конкурсный отбор в «реформированной таможне».

По данным СБУ, таможенники обкладывали «данью» бизнесменов за беспрепятственное оформление товаров, которые завозили в Украину, а в случае отказа угрожали искусственными препятствиями и затягиванием процесса. Размер взяток зависел от количества товаров и их стоимости.

Также отмечается, что коммерческий груз таможенники регистрировали как личные вещи пассажиров самолетов, поэтому за него не шли начисления в государственный бюджет — это так называемая «схема НСБ» (несопровождаемый багаж).

Правоохранители задержали одного из таможенников при получении очередного транша взятки. Всего с предпринимателя требовали $4 500.

Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся обыски на таможенном посту и дома у злоумышленников.