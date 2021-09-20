Ватикан ужесточает условия для въезда: от туристов будут требовать COVID-сертификаты

С 1 октября при въезде в Ватикан будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса.

«С 1 октября для въезда в Ватикан необходимо будет иметь вакцинный паспорт Green Pass», — говорится в сообщении.

Как отмечается, «зеленый» сертификат свидетельствует о том, что человек полностью привит от коронавируса, или недавно выздоровел, или получил отрицательный результат ПЦР-теста.

В то же время в Ватикан пропустят туристов с отрицательными результатами молекулярных или антигенных тестов на коронавирус.

Исключение составят лица, участвующие в литургических торжествах, но только «на время, строго необходимое для празднования», в течение которого необходимо придерживаться санитарных правил, в том числе дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты, ограничения передвижения и количества людей в одном помещении, а также особых гигиенических норм.