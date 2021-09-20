Экс-заместитель главы Нацполиции Коваль заявил, что уволен по политическим мотивам. Он руководил следственной группой по делу Шеремета

Бывший первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль, который был руководителем следственно-оперативной группы в деле убийства журналиста Павла Шеремета, подал декларацию перед увольнением с должности.

В комментарии «Слідство.Інфо» он заявил, что его уволили по политическим мотивам.

«Причина увольнения, наверное, политическая. Потому что по работе вопросов нет», — сказал он журналистам. На вопрос, кому это выгодно, он не ответил. «Откровенно не знаю. Просто уволили», — заявил Коваль.

По данным декларации, последним рабочим днем у Коваля было 20 августа. Он получил более 830 тысяч гривен выплат после увольнения.