Twitter заплатит $809,5 млн за урегулирование иска. Компания необоснованно пообещала акционерам рост числа пользователей

Компания Twitter согласилась выплатить $809,5 млн за урегулирование судебного иска, который был подан ее акционером в 2016 году. Компанию обвиняли том, что она необоснованно пообещала акционерам рост числа пользователей в соцсети и ввела их в заблуждение.

Об этом пишут Variety и CNET.

Речь о событиях ноября 2014 года. Тогда руководство Twitter обещало акционерам в промежуточные сроки 550 млн активных пользователей и более одного миллиарда в долгосрочной перспективе, но в итоге число активных пользователей не превышало 330 млн человек — рост пользователей Twitter остался неизменным, что привело к резкому падению курса его акций.

В иске говорилось, что глава Twitter Джек Дорси, член правления Эван Уильямс и бывший гендиректор Дик Костоло скрывали факт замедленного роста пользователей в Twitter, но «продавали свои личные акции за сотни миллионов долларов». В жалобе утверждалось, что компания отслеживала ежедневных активных пользователей, но к началу 2015 года не раскрыла эту информацию своим инвесторам.