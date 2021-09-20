В Казахстане мужчина устроил стрельбу из-за попытки выселить его из дома. Погибли пять человек

В понедельник, 20 сентября, в Алматы (Казахстан) мужчина открыл огонь по участковым инспекторам полиции, судебным исполнителям и сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям, которые пришли к нему с постановлением о выселении из частного дома. Пять человек погибли.

Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города пишет «Русская служба BBC».

Как отмечается, инцидент произошел около 17:00 по местному времени в микрорайоне Акбулак.

По данным местного портала Tengrinews, погибли майор и капитан полиции 1982 и 1988 года рождения, а также судебный исполнитель и двое гражданских лиц, предположительно, понятые или представители взыскателя.

В то же время в ДЧС Алматы отметили, что сотрудники департамента не пострадали.

Правоохранители заверили, что подозреваемый уже обезврежен и задержан без применения оружия. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса (убийство).