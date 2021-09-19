В Австралии прошли протесты против самоизоляции: задержали более 200 человек, есть раненые среди полицейских

В Австралии в городе Мельбурн состоялась массовая акция протеста против карантина: задержали по меньшей мере 235 человек, 10 полицейских получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

Командующий полицией штата Виктории Марк Галлиотт заявил, что на акции отправили патрулировать 2 тысячи полцейських. Он отметил, что люди вышли на улицу, «чтобы просто вступить в бой с полицией, а не протестовать против карантина».

Полиция обвиняла людей в излишней агрессивности, однако протестующие тоже жаловались на то, что правоохранители применяли чрезмерную силу. Фотографы зафиксировали момент, когда полицейские сбивают пожилую женщину. Когда она упала и закрыла лицо руками, офицеры брызгали ей в лицо перцовым баллончиком.

Чтобы сдержать акции, городские власти отключили систему общественного транспорта. По данным полиции, на мероприятии было 500—700 человек.

Отметим, что штат Виктория продолжил самоизоляцию людей еще на три недели после того, как жесткие ограничения не помогли снизить количество новых ежедневных случаев коронавируса. Их ослабят только после того, как 70% жителей штата Виктория получат свою первую дозу вакцины. Ожидается, что это произойдет примерно 23 сентября. На данный момент 56% людей в возрасте 16 лет и старше получили свою первую дозу.