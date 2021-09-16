В Украине впервые провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора

В Черкасском онкологическом диспансере состоялась первая в истории Украины трансплантация костного мозга взрослому пациенту от неродственного донора. Пациенткой стала 18-летняя девушка из Черкасской области, которая в 2019 году заболела острой миелоидной лейкемией [рак крови].

Об этом сообщил Украинский реестр доноров костного мозга и министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Трансплантацию провели врачи Черкасского областного онкологического диспансера и столичной клиники «Охматдет». Сама трансплантация состоялась 19 августа, а всю процедуру профинансировало государство.

«Мечта Элины занять наконец свою маму, сегодня осуществилась», — написал Ляшко и добавил, что министерство делает все возможное, чтобы трансплантацию костного мозга можно было провести и в Украине, а не ехать для этого за границу.

«И детская, и взрослая трансплантация становится доступной в Украине за средства государственного бюджета. В проекте бюджета на 2022 год заложено 789,5 млн гривен на трансплантацию», — подчеркнул министр.

Когда девушка узнала о болезни, ей было 16 лет. Она начала курс химиетерапии в клинике «Охматдет» после чего рак отступил. Началась ремиссия, но мутация сохранялась. Девушка получала поддерживающую терапию, однако в мае этого года у нее случился рецидив. Единственным шансом оставалась трансплантация костного мозга, а доноров в семье не было.

Так, Украинский реестр доноров костного мозга благодаря сотрудничеству с Всемирным реестром нашел совместимого с пациенткой донора. Это 19-летний парень из Германии.