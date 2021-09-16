В Беларуси судят украинца за участие в протестах против Лукашенко. Ему грозит до 4 лет тюрьмы

В Минске судят 32-летнего гражданина Украины за участие в прошлогодних протестах против режима Александра Лукашенко. Он якобы наносил на здания «изображения протестного характера» с помощью трафаретов и создал соответствующий чат в Telegram.

Следственный комитет сообщил, что завершил расследование в отношении украинца и передал материалы в суд.

По данным следствия, что мужчина участвовал в акциях с 30 августа 2020 года и почти весь сентябрь. На стенах зданий он якобы оставил 27 надписей и изображений. За это его будут судить по трем статьям — нарушение общественного порядка, осквернение зданий и порча имущества, а также соучастие в преступлении. Гражданину Украины грозит до 4 лет лишения свободы.