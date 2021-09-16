За день до своей ликвидации ГАСИ разрешила построить жилой комплекс на территории университета в Киеве

Ликвидированная Государственная архитектурно-строительная инспекция за день до прекращения существования выдала разрешение на строительство жилого комплекса на более чем 1 600 квартир на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Разрешение выдали 14 сентября, за день до окончательной ликвидации инспекции. На территории университета планируют построить 14 домов нового жилого комплекса на 1 659 квартир общей площадью 107,3 тыс. кв. м.

Генподрядчиком работ на территории студгородка выступит компания «Атмосфера инжиниринг системс». Юрист Георгий Могильный пояснил, что строительство на территории университета является незаконным, поскольку противоречит Генеральному плану. Об этом также написано в выданных в 2014 году градостроительных условиях и ограничениях для объекта.

Ректором Национального авиационного университета является Максим Луцкий, бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов и кум экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника.