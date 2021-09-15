Ученые определили возраст статуй животных в Саудовской Аравии. Они вдвое старше Стоунхенджа

Археологи обнаружили, что скульптуры верблюдов и лошадей в натуральную величину в Саудовской Аравии на самом деле датируются примерно 6000 годом до нашей эры, хотя сначала их датировали началом нашей эры. Это открытие делает их почти вдвое старше британского Стоунхенджа, который датируется около 2500 года до н. э.

Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о 21 фигурке верблюда, лошади и других животных, которые нашли вырезанными на камне в саудовской пустыне в 2018 году. Наскальное искусство чрезвычайно сложно датировать, особенно в этом случае, ведь эрозия сильно повредила трехмерные рельефы. Чтобы установить возраст работ, ученые оценили следы инструментов и выветривания на скульптурах, а также упавшие фрагменты и плотность верхних слоев породы. Данные указывают на то, что скульптуры были созданы каменными орудиями в VI тысячелетии до нашей эры.