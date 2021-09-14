«Виновные понесут наказание». В Офисе президента отреагировали на массовое отравление школьников в Хмельницком

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская пообещала, что все люди, которые причастны к отравлению 92 учеников в школе Хмельницкого, понесут ответственность за свою халатность.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Реформа питания в школах предполагает не только изменение меню и ремонт помещений, но и ответственное отношение персонала к гигиене и санитарным нормам. Медицинский осмотр является не формальностью, а важным условием безопасности детей. За допущение таких случаев недобросовестного отношения к своим обязанностям и невыполнение санитарных норм виновные будут нести реальную ответственность», — подчеркнула заместитель руководителя ОП.

Директора школы, в которой отравились дети, рекомендовали отстранить от исполнения обязанностей. Кроме того, там проведут проверку санитарных книжек всех работников пищеблока.

По результатам проверки, которую провела Госпотребслужба, был обнаружен стафилококк в еде и у четырех работников столовой на руках и халатах. Служба также начала внеплановые проверки. Сейчас уже открыто уголовное производство, в дальнейшем еще будут взяты повторные пробы.

«Сегодня-завтра все 14 госпитализированных детей будут выписаны из больницы. К счастью, отравления не привело к непоправимому», — подчеркнула Соколовская.