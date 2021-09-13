Массовое отравление детей в школе Хмельницкого произошло из-за стафилококка у работников кухни

Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стал золотистый стафилококк. Пострадали 92 человека, в том числе ученики начальной школы.

Об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование и установили, что дети отравились блюдами, которые приготовили в пищеблоке.

Золотистый стафилококк выявили в анализах четырех работников пищеблока. Во время приготовления пищи инфекция попала в блюда. Эксперты говорят, что обнаружили бактерию в паэлье, шницелях и других блюдах.

Школа сейчас работает в дистанционном режиме, а работу пищеблока остановили.

По состоянию на утро 13 сентября в инфекционной больнице Хмельницкого остается 15 отравившихся человек.