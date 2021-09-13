«Укрзалізниця» за полгода понесла 1,4 млрд гривен убытков

Компания «Укрзалізниця» за первое полугодие 2021 года получила 1,4 миллиарда гривен совокупных чистых убытков.
Об этом сообщает «Марлин» со ссылкой на отчет о выполнении показателей финплана предприятия.
В УЗ заявили, что убытки вызваны невыполнением 6% плановых грузовых перевозок и 11,3% пассажирских перевозок, уменьшением транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину, уменьшением экспорта зерна в начале года и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузоперевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок — на 511,4 млн грн (26,7%).
- Накануне Временная следственная комиссия Верховной Рады представила отчет, в котором говорилось о потере трети ресурсов УЗ и неэффективной работе руководства компании. СНБО инициировал введение временного руководство на УЗ из-за угрозы банкротства, а 8 сентября Кабинет министров одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению функционирования «Укрзалізниці».
- В сентябре сообщалось, что УЗ заплатит 377,8 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов.