В Египте для туристов откроют два новых города. Также появилась украиноязычная горячая линия

В ближайшие несколько месяцев власти Египта откроют для туристов два новых города — Аль-Галяля и Аль-Аламин.

Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минтуризма Египта Халед аль-Анани.

Аль-Галяля достраивают на севере страны примерно в 100 км от Каира ближе к Красному морю. Аль-Аламин располагается на побережье Средиземного моря недалеко от Александрии.

Глава Минтуризма также заявил, что у властей в планах связать все туристические зоны и города Египта транспортными путями, в том числе дешевыми перелетами, скоростными дорогами, железнодорожными путями.

Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Египте для туристов открыли украиноязычную горячую линию.

«Теперь по номеру 196-54 в Египте можно на украинском языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха», — заявили в ведомстве.