Зеленский подписал указ об обеспечении жильем ветеранов и семей погибших защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Подписав указ, глава государства поставил задачу Кабмину принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан и предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 года расходы на жилье.

Так, государство планирует обеспечить жильем людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа семей погибших, пропавших без вести или умерших после ранения и лиц с инвалидностью (I-II групп), которые получили травмы во время участия в АТО. Также это касается внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии.