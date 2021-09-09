В Молдове возвращают чрезвычайное положение в здравоохранении и усиливают карантин

В Молдове снова вернули режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. Также там усилили карантинные ограничения.

Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко, пишет Point.md.

Такое решение приняли из-за роста количества новых больных. В некоторых регионах наблюдается резкое повышение заболеваемости. Режим ЧП будет действовать с 11 сентября по 31 октября.

Также будут усилены карантинные ограничения. Для людей старше 18 лет участие в любых мероприятиях на открытом воздухе или в помещении будет разрешено только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Будут разрешены и справки о наличии антител.