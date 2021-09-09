КС рассматривает жалобу на автоматическую фиксацию нарушений ПДД. Полиция высказала свои аргументы в защиту

Большая палата Конституционного суда рассматривает жалобы граждан относительно законности положений Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые касаются фиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании суда позицию МВД защищали советник министра внутренних дел Антон Геращенко, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и директор департамента юридического обеспечения Денис Горбась.

В МВД, в частности, настаивают, что:

ограничения прав является пропорциональным той цели, которую планируется достичь: обеспечение безопасности дорожного движения, защита жизни и здоровья граждан;

КоАП устанавливает не презумпцию виновности владельца транспортного средства, как указывают авторы жалобы, а презумпцию владения транспортным средством в момент совершения правонарушения именно его законным владельцем. Причем эта презумпция может быть опровергнута. Установление презумпции такого рода не противоречит практике ЕСПЧ;

автоматическая фиксация правонарушений исключает коррупционную составляющую и положительно зарекомендовала себя в Австрии, Великобритании, Италии, Нидерландах, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции.

Белошицкий отметил, что система автоматической фиксации за время ее работы (один год в Киеве и Киевской области) доказала свою высокую эффективность. В местах установки камер за последние три года в среднем регистрировали 123 ДТП с пострадавшими и погибшими, аа год работы камер в этих местах — 43.

Кроме того, он добавил, что до 1 июня 2020 года фиксировали 57 тысяч нарушений в сутки. Сейчас эти же камеры фиксируют 7—8 тысяч, что свидетельствует о снижении возможных негативных последствий.

«Сейчас в Украине действует либеральная система привлечения к ответственности и фиксации факта правонарушений определенными лицами. Ответственность владельца соответствует принципу пропорциональности и потому необходима сегодня нашему обществу», — сообщил Белошицкий.

Сообщается, что суд изучил материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения.