Прокуратура Турции установила, что 25-летняя украинка совершила самоубийство. Она имитировала сцену из фильма

В Турции генеральная прокуратура города Бодрум заявила, что 25-летняя украинка Кристина Новицкая, которую 2 января 2021 года нашли мертвой в наручниках и с полиэтиленовым пакетом на голове, совершила самоубийство. Она имитировала сцену из фильма 2003 года «Жизнь Дэвида Гейла» с Кевином Спейси в главной роли.

Об этом сообщает турецкая служба CNN.

Первая версия, что ее мог убить бойфренд не подтвердилась, следствие начало изучать вторую — о самоубийстве. В постановлении прокуратуры отмечалось, что Новицкая одела мешок на голову и сковала руки сзади наручниками. Также в гостиной в разобранном состоянии нашли трубу — возможно, она рассматривала другие способы самоубийства. Прокуратура указывает, что дверь дома была заперта изнутри, окна закрыты железными решетками, двери с окнами на кухне также была заперта изнутри.

Полиция не нашла доказательств, что ее кто-то убил или подстрекал и помогал в самоубийстве.

Жила украинка в элитном коттеджном поселке на южном побережье Бодрума. Пропала она 30 декабря 2020 года — соседи перестали ее видеть. Тогда они позвонили ее маме, которая в свою очередь позвонила домовладельцу. Тот вошел в дом с помощью слесаря, обнаружил девушку на стуле со скованными за спиной руками и сумкой на голове. Он вызвал полицию и медиков, которые констатировали смерть Новицкой.