В Минздраве опровергли информацию от КГГА — в Киеве вакцинировали не 50% жителей, а всего 26%

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Киеве по крайней мере одной дозой вакцинировали чуть более 26% жителей. Ранее в КГГА отчитались, что половина жителей города получили хотя бы одну дозу.

Об этом говорится в данных Минздрава, пишет Интерфакс.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Киеве две дозы вакцины получили 687 тысяч человек, что составляет лишь 23,27% населения города. В то же время хотя бы одну дозу вкололи 779 тысячам человек.